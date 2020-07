MotoGP, Marquez: “L’unico obiettivo per ora è capire come sto” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Ho dormito abbastanza bene, ovviamente ho qualche dolore, ma ho fatto una sessione di fisioterapia abbastanza buona. Con il team abbiamo fissato un solo obiettivo: vogliamo vedere quali sono le mie sensazioni domani nelle prove libere. Vedremo come sta il braccio e poi decideremo i prossimi obiettivi”. Queste le dichiarazioni di Marc Marquez dopo l’ok dei medici per correre il GP di Andalusia di questo weekend. “Ieri sono arrivato al circuito di Jerez dopo l’operazione di Barcellona e nel pomeriggio ho superato il test al Centro medico. Significa che posso correre e dopo aver parlato con Honda abbiamo deciso di cominciare a girare in pista sabato – si legge nel comunicato diramato a proposito delle condizioni del pilota spagnolo – Ringrazio tutti per il grande supporto, sono stati giorni ... Leggi su sportface

