MotoGp, l’ingegnere di pista di Marquez svela: “la vittoria è l’ultimo dei nostri pensieri, adesso ci interessa altro” (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli occhi dell’intero paddock a Jerez sono puntati sul box della Honda con il numero 93, rimasto chiuso oggi per permettere a Marc Marquez di avere un giorno di recupero in più dopo l’infortunio all’omero del braccio destro. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDomani lo spagnolo però tornerà in pista al mattino per le FP3 del GP di Andalusia, durante le quali si capirà se potrà proseguire o meno il week-end. Sulle condizioni del pilota della Honda si è soffermato ai microfoni di Sky Sport Santi Hernandez, l’ingegnere di pista di Marquez: “eravamo preoccupati domenica perché non conoscevamo la situazione, dovevamo aspettare l’operazione. Per fortuna è andato tutto bene, non aspettavamo questo recupero così veloce, ma ... Leggi su sportfair

