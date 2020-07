MotoGp, Jack Miller risponde a Puig: “mondiale illegittimo senza Marquez? Tutti possono farsi male” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’infortunio di Marc Marquez ha acceso numerose discussioni nel corso dell’ultima settimana, spaccando a metà il paddock tra i favorevoli e i contrari circa questo suo repentino ritorno in pista. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAnche Alberto Puig è intervenuto per lanciare provocazioni, sottolineando come l’eventuale vincitore del Mondiale non dovrebbe essere soddisfatto più di tanto per il successo considerando il crack dello spagnolo. Parole a cui Jack Miller ha replicato con durezza: “ho sentito due persone fare domande sulla legittimità del campionato ed è un vero peccato. Abbiamo iniziato Tutti al 100% venerdì o mercoledì nei test. Uno si è infortunato, ma non importa, perché Tutti abbiamo il ... Leggi su sportfair

