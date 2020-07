Morte improvvisa per Roberto Draghetti, storica voce del doppiaggio italiano (Di venerdì 24 luglio 2020) “Progetti futuri? Essere felice”. Roberto Draghetti rispondeva così all’intervistatore, in occasione di uno dei tanti premi ricevuti nel corso della sua carriera. Il popolare attore e doppiatore è morto oggi, a Roma, per un infarto. La tragica Morte di Roberto Draghetti Draghetti avrebbe compiuto 60 anni tra un mese. Era la voce di molti attori, da Jamie Foxx (che ha doppiato in film come ‘Collateral’ e ‘Miami Vice’) a Josh Brolin (in ‘Melinda e Melinda’, ‘Non è un paese per vecchi’, ‘Il Grinta’, ‘Everest’) ma anche Benicio del Toro (in ‘Paura e delirio a Las Vegas’), Rhys Ifans (‘Notting Hill’), Mickey Rourke (‘Sin City’), ... Leggi su secoloditalia

Coronavirus, morta una bimba di 3 anni in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese. Le autorità sanitarie locali fronteggiano un boom di contagi e avvertono: “Nessuno ne è immune” Una bimba di soli ...

La Procura non esclude che il ragazzo si sia procurato da solo i gravi traumi. Gli avvocati dei familiari: vogliamo capire se esistano responsabilità di terzi Massa. Sul suo corpo c’erano ferite, segn ...

