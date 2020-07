Mortaruolo: “Via libera al regolamento attuativo della legge a sostegno agricoltura contadina” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Via libera nella giornata di ieri, da parte della Commissione agricoltura della Regione Campania, al regolamento attuativo della legge “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina” a firma dei consiglieri regionali Erasmo Mortaruolo e Maria Ricchiuti. “Il regolamento – spiega il vicepresidente della Commissione agricoltura, Erasmo Mortaruolo – sarà ora sottoposto all’approvazione definitiva del ... Leggi su anteprima24

