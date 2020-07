Moglie Lafferty, Vanessa sbarca in Riva allo Stretto: tutto pronto per la nuova avventura con la Reggina [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Moglie Lafferty – La Reggina ha piazzato il secondo grande colpo di calciomercato. Il club amaranto ha ottenuto la promozione nel campionato di Serie B dopo una stagione molto importante, il dominio è iniziato già dalle prime giornate e dopo il lockdown è stato ufficializzato il salto di categoria. La dirigenza si è subito messa in contatto per costruire una squadra ancora più forte, il primo colpo non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Jeremy Menez, ex calciatore di Milan, Roma e Psg. E’ arRivata anche l’ufficialità del secondo innesto, Kyle Lafferty ex Palermo e reduce da stagioni altalenanti. Adesso può tornare ad alti livelli e trascinare i calabresi verso la Serie A. Ha caratteristiche importanti, è forte ... Leggi su calcioweb.eu

