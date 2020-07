Miracolo Islanda, come lo sport diventa l’antidoto alle deviazioni giovanili (Di venerdì 24 luglio 2020) Qual è il segreto dell’Islanda, un Paese mai passato alla storia per la sua tradizione o i successi sul rettangolo di gioco, se riesce a prevalere in un campo così complessamente concorrenziale come il calcio? È la domanda che si è posto Andrea Montemurro, giornalista e consigliere federale della Figc ma anche membro del Committee Uefa nonché compositore per la musica classica e la musica da film. Ed è proprio per dare una risposta a questa domanda che nasce “Miracolo Islanda, lo sport come antidoto alle devianze giovani” (sportItalia Edizioni). Un libro che prende spunto da una sana curiosità: i risultati sportivi di un Paese che nasce come outsider ma ... Leggi su tpi

ANDREA MONTEMURRO CI RACCONTA IL SUO MIRACOLO ISLANDA

