"Mio figlio è un bravo ragazzo, ma se ha sbagliato è giusto che paghi. Tirano fuori Gomorra perché siamo di Napoli" (Di venerdì 24 luglio 2020) “Mio figlio è un bravo ragazzo. Anche Salvatore, Giacomo, Daniele, gli altri carabinieri che qui erano di casa, sono tutti dei bravi ragazzi...”. Stenta a crederci la mamma dell’appuntato Giuseppe Montella detto Peppe, uno dei carabinieri coinvolti nello scandalo della caserma di Piacenza. Raggiunta nella villetta di Gragnano Trebbiense dai giornalisti de La Stampa, continua a professare l’innocenza del figlio.“Tirano fuori Gomorra perché veniamo da Napoli. Se Peppe era di Piacenza non lo dicevano che era Gomorra. Mio figlio si stava laureando in Giurisprudenza, un bravo ragazzo, io non ci ... Leggi su huffingtonpost

