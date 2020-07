Mina Welby e il diritto all’eutanasia: «Porto avanti il testimone di mio marito Piergiorgio» (Di venerdì 24 luglio 2020) Mina Welby durante il funerale pubblico del marito Piergiorgio a Roma il 24 December 2006. (AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) La mia vita e quella di Piergiorgio sono state, da sempre, dedicate alla libertà. Libertà di scegliere, di lottare, di amare, di vivere e di morire. Nonostante la sua grave disabilità dovuta alla malattia, era alla costante ricerca di modi per avere una vita degna di essere vissuta. Disegnare, dipingere, fotografare, fare doposcuola, assistere studenti per le tesi di laurea, giocare a barbapapà con il nipotino. All’inizio era tutto “facile”. Leggi anche › Eutanasia, consenso informato e Testamento ... Leggi su iodonna

Cappato è in attesa di conoscere, il prossimo 27 luglio a Massa, il verdetto del processo che lo vede coinvolto insieme a Mina Welby, per l'aiuto al suicidio offerto a Davide Trentini, 53 enne, da 30 ...

L'indagine Eurispes. Senza una legge, ora la parola torna ai giudici: Cappato e Welby rischiano 12 anni per aver aiutato Davide Trentini a morire Tre italiani su quattro sono favorevoli all'eutanasia.

Cappato è in attesa di conoscere, il prossimo 27 luglio a Massa, il verdetto del processo che lo vede coinvolto insieme a Mina Welby, per l’aiuto al suicidio offerto a Davide Trentini, 53 enne, da 30 ...L’indagine Eurispes. Senza una legge, ora la parola torna ai giudici: Cappato e Welby rischiano 12 anni per aver aiutato Davide Trentini a morire Tre italiani su quattro sono favorevoli all’eutanasia.