Milinkovic-Savic: “Siamo una grande famiglia, adesso guardiamo avanti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista laziale, Milinkovic-Savic ha commentato la vittoria sul Cagliari centrando così la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale: “Questa vittoria ci dà tutto. A fine primo tempo eravamo sotto e siamo subiti tornati in campo per ribaltare la partita, siamo una grande famiglia. Questa squadra è sempre stata unita, lo dimostra la foto finale. Non si era ancora vista la Lazio prima del lockdown, stasera invece l’abbiamo fatta tornare con una reazione importante. Nelle ultime partite abbiamo sofferto qualche infortunio, soprattutto quello di Marusic: Adam con il suo fisico ci aiuta molto. Abbiamo dato tutto, adesso guardiamo avanti e chiudiamo al ... Leggi su alfredopedulla

