Milano, sequestrati a narcotrafficante i 16 milioni nascosti nel muro (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 luglio 2020 - La polizia ha sottoposto a sequestro antimafia a carico del narcotrafficante milanese Massimiliano Cauchi quasi 16 milioni di euro in contanti e un fabbricato commerciale in ... Leggi su ilgiorno

Milano, 24 luglio 2020 - La polizia ha sottoposto a sequestro antimafia a carico del narcotrafficante milanese Massimiliano Cauchi quasi 16 milioni di euro in contanti e un fabbricato commerciale in ...Per questo nella caserma Levante ancora sotto sequestro nelle prossime ore saranno eseguiti esami ... di droga che fa la scorta ai fratelli Giardino per ritirare i carichi a Milano. Quando il «socio» ...