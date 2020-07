Milano, il Seveso esonda e i cittadini si lamentano: “Così da 30 anni”. L’assessore: “Piogge intense, ora accelerare la soluzione” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Questa notte ci sono state piogge intense lungo tutto il bacino del Seveso e questa mattina intorno alle 7.15 il fiume è esondato anche nella città di Milano. La situazione è stata gestita bene ma ora dobbiamo accelerare come amministrazione per risolvere il problema”. Così Marco Granelli assessore a Mobilità e Lavori pubblici presente a Niguarda in una delle zone storicamente più colpite della città. “La situazione è così da trent’anni”, racconta un commerciante della zona, “questa mattina nonostante gli avvisi alla popolazione, nel momento dell’esondazione non c’era nessuno. Non riusciamo a capire i motivi di questa inefficienza” L'articolo Milano, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

