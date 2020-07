Milano, esonda il Seveso dopo una bomba d'acqua (Di venerdì 24 luglio 2020) Il forte temporale che si è abbattuto su Milano all'alba ha provocato l'ormai abituale esondazione del Seveso, nella zona nord della città. Disagi ed allagamenti in strade e scantinati in tutta la zona. Leggi su panorama

