Milano: bambina e guardia giurata feriti in tentata rapina all’Eurospin di Cormano (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Intorno alle 17 una rapina al supermercato Eurospin di Cormano (Milano) è finita con una sparatoria e sono rimaste ferite due persone: una guardia giurata e una bambina di cinque anni. Entrambi, si apprende, sono stati colpiti di striscio dai colpi sparati sul pavimento dal rapinatore e poi rimbalzati. La piccola in particolare sarebbe stata ferita da una scheggia al polpaccio. Sul posto ci sono i carabinieri ed è intervenuto il 118. L'articolo Milano: bambina e guardia giurata feriti in tentata rapina all’Eurospin di Cormano Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

