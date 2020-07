Milan, Pioli vuole trattenere Ibrahimovic: l’alternativa si chiama Dzeko (Di venerdì 24 luglio 2020) Stefano Pioli vorrebbe continuare a lavorare con Zlatan Ibrahimovic: in caso di partenza servirebbe un esperto come Dzeko Stefano Pioli ha firmato ieri il rinnovo con il Milan e, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già parlato di mercato con il club rossonero. Il tecnico rossonero vuole la permanenza di Zlatan Ibrahimovic a Milano ma è chiaro che non può (e non intende) interessarsi degli aspetti economici. Così non dà nulla per scontato sulla conferma dello svedese e attende con fiducia segnali dalla dirigenza rossonera. Gazidis chiamerà a breve Zlatan o aspetterà la fine del campionato? I tempi sono ristretti ed è chiaro che la questione Ibra viene davanti a tutto. Ma bisogna stilare anche ... Leggi su calcionews24

