Milan, Pioli: "Spero di lavorare ancora con Ibra. Rinnovo? Sono strafelice" (Di sabato 25 luglio 2020) Il Milan ha ottenuto un buon pareggio contro l'Atalanta in occasione della 36a giornata del campionato di Serie A. L'1-1 definitivo, firmato da Hakan Calhanoglu e Duvan Zapata, permette ai rossoneri di proseguire la cavalcata verso l'Europa League. Queste le dichiarazioni dell'allenatore Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. Rinnovo - "Sono strafelice di questo Rinnovo ma Sono sempre stato sereno, ho sempre pensato a lavorare e lo farò fino al 2 agosto e anche dopo. Siamo il Milan, dobbiamo... Leggi su 90min

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - AntoVitiello : Splendido finale di stagione di #Pioli. Sta realizzando una rimonta inaspettata, dando gioco e identità al #Milan.… - SkySport : Pioli dopo Milan-Atalanta: 'Mi piacerebbe lavorare ancora con Ibra' - Milan_Mil_Grau : Milan desde a volta: Lecce ? Roma ? Spal ?? Lazio ? Juventus ? Napoli ?? Parma ? Bologna ? Sassuolo ? Atalanta ?? 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita tra Milan e Atalanta, terminata per 1-1: “Espulsione del medico? Il simbolo del nostro spirito di squadra. Mi aspettavo questo ...Tra qualche ora, Milan e Atalanta scenderanno a San Siro per una sfida che si annuncia spettacolare. Pochi minuti fa, Stefano Pioli – fresco di conferma per i prossimi due anni – ha diramato la lista ...