Milan-Atalanta, Pioli: “Rinnovo? A cena ho pagato io, il nuovo ingaggio è alto. Spero che Ibrahimovic rimanga” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Milan pareggia contro l'Atalanta.Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e l'Atalanta, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: i rossoneri erano passati in vantaggio grazie alla perla su calcio di punizione di Hakan Chalanoglu, ma la Dea ha trovato il pareggio con la rete di Duvan Zapata.Al termine del match il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:"È merito dello spirito della squadra, tutti dobbiamo ringhiare contro l'avversario. È la persona più educata del mondo, gli sarà scappata una ... Leggi su mediagol

