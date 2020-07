Milan-Atalanta, ore 21.45: le probabili formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) La 36esima giornata di Serie A si apre con il big match di San Siro tra Milan e Atalanta, due tra le squadre più in forma del campionato: i rossoneri vogliono confermare l'ottimo momento di forma, i nerazzurri sono intenzionati a difendere il secondo posto in classifica. Vediamo insieme le probabili formazioni. Milan US Sassuolo v AC Milan - Serie A Pioli non avrà a disposizione gli infortunati Conti e Romagnoli e gli squalificati Theo Hernandez e Bennacer: al loro posto Calabria sulla destra,... Leggi su 90min

