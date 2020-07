Milan-Atalanta oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Milan-Atalanta sarà visibile oggi in tv: ecco l’orario, il canale e come vederla in diretta streaming. E’ l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A e in palio c’è tanto: i rossoneri possono riportarsi momentaneamente al quinto posto, i nerazzurri addirittura a -3 dalla Juventus capolista tenendo viva la corsa scudetto. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di venerdì 24 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

