Milan-Atalanta, l’elenco dei 23 convocati di Pioli: Kjaer presente (Di venerdì 24 luglio 2020) Milan-Atalanta, Pioli dirama l’elenco dei 23 convocati per la gara di questa sera, c’è anche Kjaer, dopo l’apprensione per un affaticamento Milan-Atalanta, Pioli dirama l’elenco dei 23 convocati per la gara di questa sera, c’è anche Kjaer, dopo l’apprensione per un affaticamento, come riportato dal calciomercato.com. Tante invece le assenze, dall’infortunato Romagnoli agli squalificati Bennacer e Theo Hernandez. PORTIERI-Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. DIFENSORI- Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt. CENTROCAMPISTI- Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - adremorot : @EdoardoMecca1 Vero, squadre tipo l’Atalanta e il Milan allora forse stanno giocando una volta a settimana a 20-22 gradi. - ContropiedeA : Stasera parte la 36esima giornata con Milan-Atalanta - - marcovarini : RT @tvdellosport: ?? MILANO ?? L'arrivo dell'Atalanta all'hotel Sheraton di Milan. Tutto pronto per la sfida con il #Milan ??? @Luca_Cilli… - ValGre18 : @auro_milan L’anno scorso contro l’Atalanta, quest’anno la Roma! Tra noi e l’ Europa ci stanno sempre quelli là! E… -