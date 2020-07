Milan-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di venerdì 24 luglio 2020) A San Siro, il Milan ospita l’Atalanta nel big match della 35a giornata di Serie A. Rossoneri per l’Europa diretta, la Dea continua la preparazione Champions Allo Stadio San Siro, il Milan ospita l’Atalanta nel big match della 35a giornata. Entrambe le squadre sono in un momento di forma straordinario e hanno già raggiunto i loro obiettivi stagionali. I rossoneri tenteranno un ultimo assalto alla conquista dell’Europa League senza passare dai preliminari mentre la Dea vuole continuare nel migliore dei modi la preparazione in vista dell’affascinante sfida al PSG di Neymar e Mbappé in Champions League. Il match sarà visibile su Sky a partire dalle ore 21.45. Le probabili ... Leggi su zon

