Milan-Atalanta: i convocati di Stefano Pioli, c’è Kjaer (Di venerdì 24 luglio 2020) I convocati di Stefano Pioli per Milan-Atalanta, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Tornano disponibili Leo Duarte e Samu Castillejo. C’è anche Simon Kjaer, rimasto in dubbio in questi giorni. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:45. LA LISTA DEI convocati Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Kjaer, Laxalt.Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Olzer, Paquetà, Saelemaekers.Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic. Leggi su sportface

Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - _IlBoris : RT @Pirichello: Obiettivi delle italiane in vista del campionato 20/21: Juventus: vincere lo scudetto Napoli: vincere lo scudetto Inter: a… - Jnterista_5 : @Bonaventurout L'atalanta l'ho vista decisamente pesante di gambe nelle ultime 2 quindi potresti avere ragione, il… - clikservernet : Milan, i convocati di Pioli per l’Atalanta: torna Castillejo - JuventinismoS : @jovinco82 Atalanta, sassuolo, napoli, milan e addirittura udinese sembrano non pagare questa cosa come tutti gli a… -