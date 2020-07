Milan-Atalanta, Donnarumma: “Volevamo vincere a tutti i costi, vedremo cosa farà la Roma” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sapevamo che giocavamo contro una grande squadra, volevamo vincere a tutti i costi ma va bene così. Peccato per aver preso solo un punto. Il nostro obiettivo è arrivare quinti, lottiamo fino alla fine al di là di quello che farà la Roma, abbiamo ora altre due finali e dovremo vincerle entrambe”. Lo ha detto il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma al termine del pareggio contro l’Atalanta nell’anticipo del venerdì ottenuto anche grazie a un rigore parato dal classe 1999, oggi peraltro capitano: “Mi dispiace per Romagnoli – aggiunge l’estremo difensore rossonero ai microfoni di Sky Sport – spero che possa tornare presto. E’ comunque un orgoglio indossare la fascia da capitano. Il rigore? ... Leggi su sportface

