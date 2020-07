Milan-Atalanta, ammonizione per il diffidato Toloi: salterà la sfida contro il Parma (Di venerdì 24 luglio 2020) Rafael Toloi non sarà disponibile per la sfida fra Parma ed Atalanta. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del solido centrale difensivo brasiliano, indisponibile a causa di un’ammonizione nel corso del match contro il Milan. L’attuale effettivo dell’Atalanta figurava difatti fra i diffidati nerazzurri: sanzione arbitrale che costerà il trentasettesimo turno al classe ’90, il quale tornerà disponibile per l’appuntamento conclusivo con l’Inter di Antonio Conte. Leggi su sportface

