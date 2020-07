Migranti, la foto del corpo incastrato nel gommone è spaventosa: occorre fermare questa strage silenziosa (Di venerdì 24 luglio 2020) Il corpo prono e nudo, con la faccia che sprofonda nel mare. Il torace incastrato nei tubolari del gommone semi-affondato. Le gambe divaricate a pelo d’acqua e, in prossimità dei glutei, i segni di ferite profonde cotte dal sole e dal caldo cocente; ustioni quasi sicuramente causate dalla miscela di carburante e acqua salata. Così è apparso ai nostri occhi, anzi agli occhi dei piloti di Seabird, durante un volo di ricognizione dell’aereo di Sea-Watch, il corpo senza vita di un uomo di cui non sappiamo nulla. Quella mattina di fine giugno, dopo aver informato le autorità italiane, maltesi e libiche nel tentativo di sollecitarne l’identificazione e il recupero, l’equipaggio del piccolo velivolo ha scattato questa foto ... Leggi su ilfattoquotidiano

anarchico74 : RT @MCronaca: #Barcone con 56 #migranti dalla #Libia a #Lampedusa, il terzo in poche ore In porto sulla maggiore delle #Pelagie questa matt… - MCronaca : #Barcone con 56 #migranti dalla #Libia a #Lampedusa, il terzo in poche ore In porto sulla maggiore delle #Pelagie q… - AgoAndri : @matteosalvinimi Mille volte meglio De Luca di te che ti rechi a Lampedusa a fare le foto dei migranti! Sai fare so… - trimpa48 : RT @DottorWatson: @Giampy_Ass La foto è del 2015 e non c'entra nulla con i migranti. Cialtrone bufalaro. Solo alle cazzate v potete attacca… - add966 : RT @francescatotolo: “I poveri #migranti che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, dai lager libici...” dell’hotspot al collasso di #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti foto Migranti, la foto del corpo incastrato nel gommone è spaventosa: occorre fermare questa strage silenziosa Il Fatto Quotidiano Migranti. Salvini: Vergognoso traffico di esseri umani, Governo italiano complice”

Questi non sono naufraghi, c’è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini postando foto ...

Migranti: Salvini, governo complice traffico esseri umani

Questi non sono naufraghi, c'è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini postando foto ...

Questi non sono naufraghi, c’è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini postando foto ...Questi non sono naufraghi, c'è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini postando foto ...