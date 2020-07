Migranti a Livorno: matrimoni combinati per il permesso di soggiorno (Di venerdì 24 luglio 2020) Il business toscano per fare ottenere ai Migranti irregolari il permesso di soggiorno: un arresto e 55 indagati a Livorno. Tariffa: dai sei agli ottomila euro. Un buon prezzo per ottenere un permesso di soggiorno, visti i tempi che corrono e la caccia al migrante irregolare. Bastava sborsare i soldi e poi ci pensavano gli altri a farti sposare un’italiana. matrimoni combinati per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Sono 24 le nozze, celebrate da ignari pubblici ufficiali al Comune di Livorno, una a Rosignano Marittimo, al centro di un’indagine della guardia di finanza e della procura livornese: indagate ... Leggi su chenews

Mbyk019285 : RT @MariaRo99325323: - AnnaOrr15 : @ZumZumPapa @80AirasoR80 È un fenomeno - MIRKOCCHI : @SusannaCeccardi Continua così. E poi sarebbe Orlando che pensa sempre ai migranti. Complimenti per il pienone di Livorno. - matteo150870 : RT @MariaRo99325323: - PatriziaV8 : RT @MariaRo99325323: -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Livorno Migranti a Livorno: matrimoni combinati per il permesso di... CheNews.it Violenta rissa tra bengalesi nella Toscana del Pd: calci e pugni, terrore a Livorno (video)

Bengalesi in Italia: esplode il caso su una presenza di massa. A rischio virale. Di dubbia utilità e dai risvolti violenti inaccettabili. Il caso Bangladesh nel Belpaese scuote le coscienze e allerta ...

Vinciguerra vara la nave dedicata ai migranti

LIVORNO Performance nel segno della pace e dell’accoglienza oggi alle 18. 30 in piazza del Pamiglione, a due passi dal porto: verrà infatti “varata” un’istallazione sul tema dei migranti, realizzata d ...

Bengalesi in Italia: esplode il caso su una presenza di massa. A rischio virale. Di dubbia utilità e dai risvolti violenti inaccettabili. Il caso Bangladesh nel Belpaese scuote le coscienze e allerta ...LIVORNO Performance nel segno della pace e dell’accoglienza oggi alle 18. 30 in piazza del Pamiglione, a due passi dal porto: verrà infatti “varata” un’istallazione sul tema dei migranti, realizzata d ...