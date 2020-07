Michela Quattrociocche bellissima e innamorata a Mykonos tra le braccia di Giovanni Naldi (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Volta pagina Michela Quattrociocche, dopo la fine del matrimonio con Alberto Aquilani è in corso il suo nuovo amore. Le Foto di Diva e Donna rivelano che lui è Giovanni Naldi ma non è uno scoop, le voci sul loro legame si rincorrevano già da un po’ ma a Mykons l’esplosione della passione conferma tutto. bellissima Michela Quattrociocche in bikini celeste, non ha bisogno di confermare niente, è tutto così evidente. Lui rampollo di una nota famiglia di albergatori, lei dolcissima attrice sposata per otto anni con l’ex calciatore. Anche il loro sembrava un amore che non dovesse mai finire. Genitori di due bellissime bimbe, Aurora e Diamante, poi il comunicato congiunto in cui annunciavano la fine ... Leggi su ultimenotizieflash

