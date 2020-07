Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 24 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Fine settimana di bel tempo sulla Capitale con sole prevalente al mattino e locali addensamenti al pomeriggio. Cieli sereni nelle ore mattutine di domenica, sole prevalente al pomeriggio. Temperature comprese tra +23°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Ampie schiarite sul Lazio nella mattinata di sabato, locali piogge o temporali al pomeriggio sulle zone interne; in serata il tempo sarà generalmente più asciutto salvo residui fenomeni sui settori centro-meridionali. Ampi spazi di sereno nella giornata di domenica alternata a locali addensamenti, asciutto anche in serata su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per il ... Leggi su romadailynews

