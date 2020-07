Meteo NAPOLI: prosegue il BEL TEMPO sino al weekend (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI resterà improntato a condizioni di stabilità per il resto della settimana, pur con un lieve alleggerimento del caldo afoso. L'anticiclone è atteso in rinforzo da inizio settimana, con temperature attese in nuovo aumento. Venerdì 24: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 26: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: ... Leggi su meteogiornale

