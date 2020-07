Meteo MILANO: TEMPORALI venerdì, poi ritorno del sole e dell'estate (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Meteo su MILANO sarà caratterizzato da acquazzoni venerdì, con miglioramento in serata. Il weekend vedrà sole splendente con temperature in aumento e caldo che si farà di nuovo intenso nella prima parte della prossima settimana. venerdì 24: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 12 mm. Temperatura da 19°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Sabato 25: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Domenica 26: poco nuvoloso. Temperatura da 20°C a 30°C. ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo MILANO MARITTIMA: oggi temporali e schiarite, Sabato 25 sereno, Domenica 26 poco nuvoloso - sv5areamilano : ?? Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un'allerta #meteo di criticit… - Yogaolic : Allerta meteo a #Milano: previsti temporali forti sulla città, Seveso e Lambro fanno paura - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Peggioramento in arrivo in nottata con piogge o temporali, ecco le previsioni per il prossimo Week… - RedazioneLaNews : #Milano Maltempo a Milano, temporali forti sulla città: scatta l'allerta meteo della protezione civile -