Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: anticiclone e caldo a chiudere il mese di luglio, la tendenza per agosto (Di venerdì 24 luglio 2020) Il mese di luglio si concluderà all’insegna dell’anticiclone sull’Italia, che garantirà condizioni prevalentemente stabili e un aumento delle temperature. agosto, invece, sarà caratterizzato da condizioni variabili sulla penisola. La tendenza mensile elaborata dal servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 27 luglio – 02 agosto 2020 Nella prima settimana il modello climatologico segnala un moderato aumento della pressione su gran parte dei paesi del bacino del Mediterraneo che favorirà quindi condizioni mediamente stabili sul nostro Paese. In tale contesto le precipitazioni mostrano un andamento in linea con la media climatologica al Nord ed al di sotto di essa sulle ... Leggi su meteoweb.eu

