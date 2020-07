Meteo Italia sino al 4 Agosto, BOLLA INFUOCATA dal Sahara (Di venerdì 24 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 4 Agosto Arrivano segnali, segnali che possiamo definire convincenti. Quando i modelli matematici di previsione prendono una direzione, così netta e univoca, difficilmente sbagliano. Stiamo parlando di scenari Meteo climatici fortemente estivi, stiamo parlando di una possibile – forse anche probabile – affermazione in grande stile dell’Anticiclone africano. Più avanti cercheremo di descrivervi le differenze tra un modello e l’altro, ma ciò che possiamo anticiparvi è che l’aria potrebbe arrivare direttamente dal Sahara e le temperature potrebbero schizzare su valori eccessivamente alti. Non ci stupiamo più di tanto, dopotutto stiamo procedendo rapidamente in direzione Agosto e fino a questo ... Leggi su meteogiornale

tedeschivola : Nel frattempo il meteo sta migliorando ma ne ha fatta davvero tanta e non so se la pista sia in grado di assorbire… - quartomiglio : Veloce PERTURBAZIONE sull’ITALIA, ma dal WEEKEND cambio di scena - lifegate : Programmi per il #weekend? Date un'occhiata alle #previsioni di @3BMeteo. - ilmeteonet : Attenzione nelle prossime ore, ancora forti temporali e #maltempo. ??? ??? La situazione in tempo reale:… - infoitinterno : METEO - SCARICA di TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato l'ALLERTA, ecco le… -