Meteo Italia sino al 3 Agosto, il CALDO ROVENTE d’Africa dalla prossima settimana (Di venerdì 24 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 3 Agosto Qualche settimana fa, analizzando le proiezioni stagionali di alcuni tra i più importanti modelli matematici, erano emersi scenari Meteo climatici votati all’attacco. All’attacco del CALDO, dell’Anticiclone africano, della canicola. Ipotesi che abbiamo seguito e che continueremo a seguire, ma possiamo anticiparvi che la costanza con cui i centri di calcolo continuano a proporci tale soluzione sta facendo pendere l’ago della bilancia in quella direzione. Per la prima settimana di Agosto, già a partire dai primi giorni del mese, l’Alta Pressione potrebbe prendere letteralmente il sopravvento e pur non portando con sé aria letteralmente infuocata dovrebbe dar vita a un ... Leggi su meteogiornale

