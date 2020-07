Meteo del weekend 25-26 luglio: previsioni del tempo in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Meteo del weekend 25-26 luglio: previsioni del tempo in Italia. Che tempo farà. Mentre l’Italia in queste ore è finita nuovamente sotto piogge e nubifragi, con allagamenti a Milano e a Bergamo, il tempo dovrebbe migliorare durante il weekend su tutta Italia. Nel frattempo, le piogge e i temporali che hanno colpito il Nord stanno … L'articolo Meteo del weekend 25-26 luglio: previsioni del tempo in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Mentre l’Italia in queste ore è finita nuovamente sotto piogge e nubifragi, con allagamenti a Milano e a Bergamo, il tempo dovrebbe migliorare durante il weekend su tutta Italia. È un’estate ...

Allerta meteo giallo prolungato

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - La veloce fase instabile attesa sulla Liguria è iniziata con rovesci e temporali localmente forti a Levante; qualche precipitazione anche in alcune zone del settore centrale.

