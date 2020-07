Mes, Gualtieri e Gentiloni spingono l’Italia verso la trappola. L’ira della Lega: “Pd tutela interessi Troika” (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – “Pur di rifilarci il Mes come pretende il suo Pd, il ministro Gualtieri parla di problemi di cassa per l’Italia. Dopo mesi di lockdown cosa si aspettava? Quello di Gualtieri è un pessimo segnale per i mercati e un’assurdità dopo i successi delle ultime aste dei Btp. Anziché gli italiani, il Pd tutela gli interessi della Troika. Questo governo mette in pericolo l’Italia“, è l’attacco di Matteo Salvini contro le grandi manovre dei dem per condurci nella trappola Ue del Mes, ossia soldi in prestito per le spese sanitarie dell’emergenza coronavirus. Bagnai: “Gualtieri o irresponsabile o incompetente” Ci va giù pesante anche il responsabile Economia ... Leggi su ilprimatonazionale

