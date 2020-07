Mercedes-AMG GT - Svelato il prezzo della Black Series (Di venerdì 24 luglio 2020) La Mercedes ha diffuso i listini per il mercato tedesco della AMG GT Black Series. Come si addice a un modello così particolare, la coupé avrà un prezzo decisamente superiore a tutte le altre GT: è infatti proposta a partire da 335.240 euro, quasi il triplo dei 117.281 euro della AMG GT base da 476 CV e il doppio della AMG GT R da 585 CV e 165.474 euro. 730 CV e 400 kg di downforce. Per fregiarsi della denominazione Black Series la GT è stata più rivoluzionata che evoluta, trasformandosi in una sorta di GT3 da competizione con le targhe. Il propulsore V8 4.0 biturbo è stato quasi del tutto riprogettato passando all'albero motore piatto e raggiungendo il valore ... Leggi su quattroruote

