Mercato Juventus, Paratici sfida City e Dortmund per un giovane talento (Di venerdì 24 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso ragionano anche in chiave futura, con un classe 2003 che sembrerebbe essere finito sulla lista della spesa di Paratici. Adesso è corsa a tre per il giovane talento: City e Dortmund le concorrenti di altissimo livello, guanto di sfida lanciato. Juve: piace Demir del Rapid Vienna Secondo quanto riferito dalla stampa turca la Juventus avrebbe adocchiato Yusuf Demir del Rapid Vienna. Il giovane trequartista del club austriaco piacerebbe a mezza Europa: Rennes e Stoccarda le altre pretendenti. Leggi anche: Douglas Costa Juventus, brutte notizie dalla Continassa: la ... Leggi su juvedipendenza

