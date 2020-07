Mercato Juventus, assalto al bomber: offerti 50 milioni più Bernardeschi (Di venerdì 24 luglio 2020) Mercato Juventus – Sembra che ormai la Juventus abbia scelto il suo bomber per la prossima stagione. Dalla Spagna continuano ad insistere sul colpo Raul Jimenez. Infatti i bianconeri starebbero già sondando il colpo per il dopo Higuian. Inizialmente in pole sembrava l’attaccante polacco del Napoli, Milik. Ora la gerarchia è cambiata è proprio grazie all’ausilio del super agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ecco che potrebbero chiudere il colpo per il grande attaccante. Mercato Juventus, offerta monstre per Jimenez Sembra infatti che in Spagna, come riportato anche in un sondaggio di Mercato di CalcioMercato.it i bianconeri siano pronti a chiudere per l’attaccante messicano e ... Leggi su juvedipendenza

