Meloni: sì a manovra a certe condizioni. Berlusconi: Conte abile, 5s partito dell'odio (Di venerdì 24 luglio 2020) Dall'opposizione la leader di FdI incalza il governo con proposte che vanno dall'occupazione al rinvio delle scadenze fiscali. Anche Forza Italia rimarca: non voteremo al buio Leggi su tg.la7

BiwiMobu : RT @carlakak: Se voti un Sindaco di FdI/Meloni può succedere che ti ritrovi senza Sindaco... Catania: dopo una condanna a 4 anni per spese… - TroianoMassimo1 : RT @carlakak: Se voti un Sindaco di FdI/Meloni può succedere che ti ritrovi senza Sindaco... Catania: dopo una condanna a 4 anni per spese… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: Come siamo finiti a parlare di Harry e la Meloni MA NUN S PO STA N'ATTIM TRANQUILL C TARANTELL ?????? - Antiogu60 : RT @carlakak: Se voti un Sindaco di FdI/Meloni può succedere che ti ritrovi senza Sindaco... Catania: dopo una condanna a 4 anni per spese… - CarloneDaniela : RT @carlakak: Se voti un Sindaco di FdI/Meloni può succedere che ti ritrovi senza Sindaco... Catania: dopo una condanna a 4 anni per spese… -