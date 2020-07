Meloni: «I ministri del governo Conte devono cambiare mestiere e liberarci della loro presenza» (Di venerdì 24 luglio 2020) Giorgia Meloni a Napoli ha partecipato a un flash mob delle partite Iva. “Fratelli d’Italia a Napoli per dare voce agli artigiani, ai commercianti, alle partite Iva, ai professionisti. Ai tanti, troppi, italiani dimenticati dalle politiche di un governo che era troppo occupato a spartirsi le poltrone, i Consigli di amministrazione, le consulenze nei ministeri. Troppo impegnati per rendersi conto che in Italia si rischiano milioni di nuovi disoccupati. Persone che fino a ieri lavoravano con le loro energie, che hanno dovuto chiudere perché sono state costrette dai decreti del governo. Persone alle quali il governo ha detto cavatela da soli”. Così la presidente di Fdi, partecipando nel capoluogo campano al flash mob. Meloni a Napoli solidale con le ... Leggi su secoloditalia

