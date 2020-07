Mel Gibson ricoverato per coronavirus lo scorso aprile: guarito con il Remdesivir (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Il coronavirus ha colpito anche Mel Gibson. L’attore e regista australiano ha contratto l’infezione lo scorso aprile ed è stato ricoverato per una settimana in una struttura ospedaliera di Los Angeles, ha fatto sapere il Daily Telegraph Australia. Gli stessi agenti del protagonista di Mad Max hanno confermato la notizia, precisando che Gibson è stato curato con il Remdesvir, uno dei farmaci che maggiormente hanno dimostrato efficacia nell’azione di contrasto al Covid-19. A tal punto che gli Stati Uniti, alcune settimane fa, hanno deciso di farne incetta con una autentica azione di rastrellamento sul mercato. «Il tampone è risultato positivo in aprile, e in seguito al trattamento è risultato ... Leggi su ilprimatonazionale

