Mbappé ko durante Psg-Saint-Etienne. A rischio per l'Atalanta (Di venerdì 24 luglio 2020) PARIGI, Francia, - Kylian Mbappé a rischio per il quarto di finale di Champions League con l' Atalanta . In occasione dell'ultimo atto della Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne , l'ex Monaco ha ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé durante Coppa di Francia, brutto infortunio per Mbappé: fuori in lacrime - Sportmediaset Sport Mediaset PSG, entrata killer su Mbappe che esce in lacrime: può saltare l'Atalanta

Il Paris Saint Germain sta giocando in questi minuti la finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne, ma sono brutte notizie quelle che arrivano per i parigini: Mbappè, infatti, è uscito in ...

PSG, allarme Mbappé: esce infortunato dal campo

Questa sera si sta svolgendo la finale di Coppa di Francia tra Paris Saint-Germain e Saint-Etienne. Al 33' Mbappè è stato costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio alla caviglia. La situa ...

