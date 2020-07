Maxi incendio a Ostia: 9 macchine divorate dalle fiamme (FOTO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Alle ore 14 di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, con l’ausilio di un’Autobotte, sono intervenute in Via Mario Sansone incrocio con Via Giulio Bertoni, per incendio di un gruppo di 9 autovetture, tutte danneggiate dal fuoco. I Vigili del Fuoco in breve tempo hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono presenti i carabinieri per capire l’origine del rogo. Maxi incendio a Ostia: 9 macchine divorate dalle fiamme (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

