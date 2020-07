Matrimoni falsi tra italiani e immigrati per il permesso di soggiorno: indagate 56 persone a Livorno (Di venerdì 24 luglio 2020) Livorno, 24 lug – Un giro di Matrimoni combinati per far ottenere il permesso di soggiorno ad extracomunitari disposti a pagare qualsiasi cifra per rimanere in Italia. E’ quando emerso da una lunga indagine che ha visto impiegati sul campo più di cento militari di dieci reparti della Guardia di Finanza coordinati dal comando provinciale di Livorno, e ha portato all’emissione di cinque misure cautelari nelle province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova. Sono invece 56 le persone indagate. Secondo la procura di Livorno la «banda dei Matrimoni» organizzava unioni false – cioè tra estranei – ma legalmente regolari, tra italiani, e ... Leggi su ilprimatonazionale

