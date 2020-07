Matera, accusa il suo ex di aver tentato di ucciderla: donna denunciata per calunnia (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli Agenti della Questura di Matera hanno concluso le indagini nei confronti di una donna Materana di 38 anni accusata di calunnia per aver falsamente incolpato il suo ex compagno, 29enne Materano, di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Gli Agenti della Questura di Matera hanno concluso le indagini nei confronti di una donna materana di 38 anni accusata di calunnia per aver falsamente incolpato il suo ex compagno, 29enne materano, di ...