Massara: “Rinnovi Donnarumma e Ibra? Appena avremo tempo ne parleremo. Stiamo facendo alcune valutazioni” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ds del Milan, Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito dei rinnovi contrattuali e del mercato in generale. Ecco le sue parole: “Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic? Si gioca ogni due giorni, Appena avremo tempo ne parleremo seriamente. Come ho già avuto modo di dire a più riprese, ci confronteremo con Ibra, che ora è sereno, determinato, agguerrito nelle partite. Ibra, ci sta dando un contributo incredibile: è un campione. Mercato? Chiaro che Stiamo facendo delle valutazioni, le faremo in maniera più approfondita con il mister per cercare di capire dove migliorare la squadra per crescere ancora. Qualche valutazione è stata fatta, ma ... Leggi su alfredopedulla

