Marcello Cirillo non perdona Giancarlo Magalli, l’accusa: “E’ cattivo ed è capace di fare del male anche a sua madre” (Di venerdì 24 luglio 2020) Marcello Cirillo torna ad attaccare Giancarlo Magalli Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, presente in tutte le edicole italiane, è contenuta una lunga intervista a Marcello Cirillo. Il musicista ne ha approfittato per tornare a parlare della querelle che settimane fa è scoppiata tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, entrambi ex colleghi di lavoro. Il padrone di casa de I Fatti Vostri, intervistato dal blogger Davide Maggio, ha fatto ironia sul cantante chiedendosi per quale ragione non lavora più da quando è stato allontanato dalla Rai. Ha approfittato della chiacchierata col giornalista del periodico diretto da Signoretti per replicare al professionista romano. “E’ cattivo non solo nei ... Leggi su kontrokultura

