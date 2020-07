Mara Venier torna a camminare: la foto di Nicola Carraro (Di venerdì 24 luglio 2020) Un periodo duro per Mara Venier. Prima la quarantena che l’ha costretta ad andare in onda con uno studio televisivo vuoto, desiderio della conduttrice andare in onda comunque con Domenica In per fare compagnia ai cittadini, costretti tra le mura domestiche. All’emergenza covid, si è aggiunta una caduta dalle scale che è costata a Mara Venier una frattura al piede. Ora le cose però stanno migliorando, come testimonia una foto di Nicola Carraro. Mara Venier: la foto dopo le stampelle Prima le stampelle e l’immobilità forzata a cui si è vista costretta. Poi i progressivi miglioramenti, come ci si aspettava, fino alle prime uscite a cena al ... Leggi su thesocialpost

