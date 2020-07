Mara Venier si vendica: video a tradimento al marito (Di venerdì 24 luglio 2020) Vendetta della regina della Domenica nei confronti del marito Nicola Carraro che, in questo ultimo periodo ha deliziato i suoi fan e quelli di Maria Venier con video a volte esilaranti della moglie Mara Venier si sta recando in vacanza, fa finta di riprendere il paesaggio ma a tradimento inquadra suo marito che le è seduto a fianco in auto: e i l video finisce su Instagram. EdArticolo completo: Mara Venier si vendica: video a tradimento al marito dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Najwa__Martii : LE GIF DI MARA MAIONCHI E VENIER, SONO LE VERE COLONNE PORTANTI DI QUESTO HASTAG BASTA. #Najwaitaliateama - pensierounanime : RT @scarlwalker: Video di Mara Venier che dice molto bene non capisco più niente oggi - scarlwalker : Video di Mara Venier che dice molto bene non capisco più niente oggi - tiberfoxil : @PastoreLella In affannosa competizione con la Mara Venier - zazoomblog : Mara Venier torna a camminare dopo l’infortunio: interviene suo marito - #Venier #torna #camminare -