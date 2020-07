Manuel Vallicella sbotta sui social, “Fate schifo…”. Cos’è successo? (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Manuel Vallicella è stato uno dei protagonisti più amati delle passate edizioni di Uomini e Donne. Sono moltissimi i fans che il ragazzo ha letteralmente conquistato con i suoi modi gentili ed educati dapprima da corteggiatore e successivamente da tronista. Percorso, quest’ultimo, che il ragazzo ha però deciso di non portare a termine perché, in quel momento, lontano dalla sua persona. Proprio Manuel Vallicella, però, è stato protagonista, nelle ultime ore, di un durissimo sfogo su Instagram. Il ragazzo è rimasto molto amareggiato per diverse critiche ricevute sui social a causa di un suo evidente cambiamento fisico. Manuel, difatti, è apparso molto più ingrassato ed in rete c’è chi ha tenuto ... Leggi su kontrokultura

Il bodyshaming, ovvero le critiche gratuite e crudeli sull'aspetto fisico, è un tema quanto mai attuale. L'elemento più assurdo è il fatto che non si tratti più soltanto di semplice bullismo da scuola ...

